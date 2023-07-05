В Иркутске открыли памятник в честь авиаконструкторов Николая Камова и Михаила Миля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Память известных советских авиационных конструкторов Николая Камова и Михаила Миля увековечили в Иркутске. Памятник открыли сегодня, 5 июля, на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Уверен, что иркутяне будут благодарны всем инициаторам создания этой композиции. Николай Ильич Камов и Михаил Леонтьевич Миль - создатели первых российских винтокрылых машин, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

Отметим, что открытие этого мемориала стало одним из мероприятий, которые посвящены авиаконструкторам. Помимо этого, в иркутском аэропорту, а также в музее истории планируют сделать экспозиции в честь них.