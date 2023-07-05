Два новых туристических маршрута создадут в порту Байкал

На маршрутах туристы смогут выйти к истоку Ангары. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два новых туристических маршрута протяженностью 5 и 12 км создадут в порту Байкал. Реализация большой тропы рассчитана на три года, а посетить малую можно будет уже в августе. В рамках небольшого направления уже летом создадут навигацию, установят смотровую площадку и инфраструктуру. Об этом КП-Иркутск рассказали на пресс-конференции, которая была посвящена летнему туризму.

- На маршрутах туристы смогут выйти к истоку Ангары, где сохранились участки затопленной КБЖД, - рассказал Умар Рамазанов, директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". - Также посетители смогут увидеть церковь на горе, Белый камень и единственный сохранившийся на Байкале маяк. Кстати, последнюю достопримечательность запланировано обновить. Маршруты отличаются местом. Большая тропа будет пролегать через лес.

Кстати, благоустройство проходит и на старых туристических маршрутах. Так, на острове Ольхон построили восемь пикниковых точек и 14 туалетов.