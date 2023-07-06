В Иркутске будет облачно и дождливо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какой будет погода в Иркутском районе 6 июля 2023 года. По информации синоптиков управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, в области складывается очень неблагоприятная погода: имеется вероятность схода селей. Штормовое предупреждение связано с обильными дождями, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни.

Погода в Иркутском районе 6 июля 2023 года

В Иркутске и прилегающих на нем территориях прогнозируются кратковременные дожди и сильный ветер. Метеорологи обещают, что в четверг температура воздуха прогреется до +21 градуса.

- Погода в Иркутском районе 6 июля 2023 года будет облачной с прояснением. В этот день ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с, температура воздуха днем поднимется до +19,+21°, - заключили метеорологи.

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