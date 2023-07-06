В Черемховском районе частично разрушен мост из-за подъема уровня реки

В селе Онот частично разрушен мост

В селе Онот частично разрушился мост. Об этом рассказал глава администрации Черемховского района Сергей Марач в своем ТГ-канале.

По его словам, на сегодняшний день в районе зафиксирован уровень подъема на реках Малая Белая, Большая Белая и Онот. Известно, что в некоторых местах вода вышла из-за берегов и подтопила дорогу.

- По состоянию на 8 утра в Оноте уровень начал снижаться (-30 см), в Тунгуске поднимается (+80 см), в Бельске (+60 см). Специалистами проводится постоянный мониторинг, - сообщил Сергей Марач.

Напомним, в Иркутской области из-за неблагоприятной погоды с 5 по 7 июля введен режим повышенной готовности.

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