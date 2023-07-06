Режим ЧС из-за паводка ввели в Байкальске Иркутской области

Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

В Байкальске введен режим ЧС. В городе складывается неблагоприятная обстановка из-за паводка. Об этом сообщает глава города Василий Темгеневский.

- Оповещение жителей территорий возможного подтопления будет проведено в ближайшее время мобильными группами, - написал Темгеневский в социальных сетях.

Жителей Байкальска просят запастись питьевой водой, а также подготовить документы и необходимые лекарства, если придется эвакуировать население.

Напомним, в районе резко поднялся уровень воды из-за ливней. Ранее администрация города заявила, что в зоне подтопления могут оказаться семь населенных пунктов и турбаза.