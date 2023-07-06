В Свирске 15-летний мотоциклист получил увечья в ДТП с «Toyota Chaser»

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Свирске 15-летний мотоциклист оказался на больничной койке после аварии с участием «Toyota Chaser». Юноша влетел в иномарку, за рулем которой был 34-летний мужчина. По информации пресс-службы ГИБДД по Иркутской области, водитель не предоставил преимущество мотоциклу, который ехал по главной дороге.

- 34-летний водитель автомобиля «Toyota Chaser», при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «RACER RC-150 ENDURO», который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение, - уточнили в ведомстве.

Подросток получил серьезные травмы, с которыми был доставлен в больницу.

По факту произошедшего начато разбирательство. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.

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