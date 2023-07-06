В Байкальске эвакуируют население из-за паводка

Фото из телеграм-канал депутата думы Байкальска Александра Якимова

В Байкальске началась эвакуация населения. Ранее в городе был введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Василий Темгеневский. По его словам, река Солзан начала резко подниматься.

- В связи с резким повышением уровня реки Солзан объявляется эвакуация жителей домов №202, 203, 204 мкр. Гагарина, - написал глава администрации. - Первый этаж обязательно.

Жителей города просят взять с собой документы, ценности, деньги, одежду и обувь, лекарства, и все это подписать. Также мэр города обратился к эвакуируемым жильцам отключить свет, газ и воду перед отъездом.

- Пункт временного размещения находится в школе N11 мкрн. Южный, 3-й квартал. Для эвакуации предоставляют транспорт, - заключил Василий Темгеневский.

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