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НовостиОбщество6 июля 2023 10:54

В Иркутской области подтопило шесть участков межмуниципальных дорог

Специалисты контролируют ситуацию
Елена СИНИЦА
В Иркутской области подтопило шесть участков межмуниципальных дорог

В Иркутской области подтопило шесть участков межмуниципальных дорог

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области дождями размыло 6 участков межмуниципальных дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Из-за этого по пяти из них остановили движение транспорта. в Тулунском районе на дороге Харантей – Аршан, В Черемховском районе на дороге Черемхово – Нижняя Иреть – Тальники,

в Бодайбинском районе на дороге Кропоткин – Перевоз, на дороге Бодайбо – Кропоткин, - говорят власти.

На 125 км дороги Таксимо – Бодайбо - просадка проезжей части. Движение осуществляется. Что касается Нижнеудинского района, то там остановили работу паромной переправы у с. Казачья Бадарановка.

Ситуацию постоянно контролируют специалисты, дорожная техника готова к работе.