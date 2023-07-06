В Иркутской области подтопило шесть участков межмуниципальных дорог Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области дождями размыло 6 участков межмуниципальных дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Из-за этого по пяти из них остановили движение транспорта. в Тулунском районе на дороге Харантей – Аршан, В Черемховском районе на дороге Черемхово – Нижняя Иреть – Тальники,

в Бодайбинском районе на дороге Кропоткин – Перевоз, на дороге Бодайбо – Кропоткин, - говорят власти.

На 125 км дороги Таксимо – Бодайбо - просадка проезжей части. Движение осуществляется. Что касается Нижнеудинского района, то там остановили работу паромной переправы у с. Казачья Бадарановка.

Ситуацию постоянно контролируют специалисты, дорожная техника готова к работе.