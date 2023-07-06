В Иркутскую область прибыли члены комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Выездное совещание Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям прошло в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Члены Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям прибыли в Иркутскую область. Они провели выездное заседание комитета и круглый стол, посвященный проблемам земельно-имущественных отношений на Байкальской природной территории. Так же парламентарии посетили Иркутский авиационный завод, завтра они познакомятся с работой туристических объектов на Байкале, обсудят развитие железнодорожного сообщения.

На выездном заседании комитета под председательством Сергея Гаврилова депутаты Госдумы и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорили о развитии Иркутской области и факторах, негативно влияющих на этот процесс.

– Важной задачей совместной работы Правительства Иркутской области с депутатами Государственной Думы является совершенствование законодательства, касающегося социально-экономического развития Байкальского региона, охраны озера Байкал и обеспечения прав граждан с учетом экологических ограничений. – сказал Игорь Кобзев. - Выражаем готовность к дальнейшему сотрудничеству как в рамках деятельности межфракционной рабочей группы «Байкал», так и по иным направлениям в целях повышения инвестиционной, туристической привлекательности Иркутской области и дальнейшего социально-экономического развития региона.

В частности, речь шла о развитии сферы туризма и, соответственно, необходимой для этого инфраструктуры, о поддержке добывающей отрасли и экспорте местной продукции.

– Многие вопросы являются сложными. Нам нужно ознакомиться с ними и понять, в решении какой части интересов области мы могли бы поучаствовать, если это нужно для развития региона и его жителей, – сказал Сергей Гаврилов.

На круглом столе «Повышение эффективности управления публичной собственностью и совершенствование земельно-правовых отношений в Байкальском регионе» присутствовали как члены комитета Госдумы, так и представители Правительства Иркутской области, Законодательного собрания, на прямой связи был Забайкальский край.

В течение трех часов эксперты озвучили множество нюансов, которые влияют на оперативное решение вопросов, связанных с передачей недвижимости и земельных участков из федеральной в областную собственность и на жизнь людей в Байкальской природной территории. Было предложено сразу несколько законодательных инициатив.

– Следует ускорить разработку порядка принятия решений о передаче федерального имущества на иной уровень публичной собственности. Это должен быть согласованный между ведомствами акт Правительства и в течение максимум года он будет выработан. Пока что мы решаем проблемы муниципалитетов – Тулуна, Тайшета, Иркутска в ручном режиме через взаимодействие с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, Минфином, Росимуществом. Здесь должен быть четкий порядок и как можно скорее, – считает депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен.