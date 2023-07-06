Под Ангарском Иркутской области поплыл дом по реке Китой. Фото: Ольга Федоркова
Под Ангарском Иркутской области сегодня, 6 июля, поплыл дом по реке Китой. Об этом КП-Иркутск рассказали очевидцы произошедшего. Из какого населенного пункта "уплыл" дом неизвестно, но видео жители засняли в СНТ "Ветеран".
-Во время случившегося никто не пострадал - утверждают очевидцы.
На кадрах видно, как дом от берега уносит вниз по течению реки, здание почти целиком было погружено под воду.
Отметим, что по данным на 16:00 уровень реки Китой в районе Раздолья составлял 326 см при критическом уровне 280 см.