В Тулуне из-за подтопления перекрыли дорогу к садоводствам

Фото из телеграм-канала Юрия Карих

В Тулуне перекрыли дорогу, ведущую к пяти СНТ. В их числе «Солнечный 1» и «Солнечный 2», «Гранит», «Сплавщик» и «Красный Яр». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области. На месте подъема реки Ия работают сотрудники ГИБДД.

Известно, что в Тулуне выпало осадков за три дня - с 4 по 6 июля - на 67% больше от месячной нормы. Сегодня, 7 июля, специалисты ожидают, что река поднимется до 780 см при критическом значении 750 см.

Как сообщил мэр Тулуна Юрий Карих, всего за сутки река Ия поднялась на 116 см и, по состоянию на 8:00 7 июля, ее уровень составляет 694 см.

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