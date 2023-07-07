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НовостиОбщество7 июля 2023 10:44

В Иркутске в районе Падь Грязнуха подтоплены 14 участков

Сейчас на месте работают специалисты МЧС
Елена СИНИЦА
В Иркутске в районе Падь Грязнуха подтоплены 14 участков

В Иркутске в районе Падь Грязнуха подтоплены 14 участков

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске в районе Падь Грязнуха местные жители совместно со специалистыми-пожарными отсекают от жилых домов поток реки Ушаковки, которая вышла из берегов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сейчас в этом районе подтоплены 14 участков, находящихся в низине, - говорят в МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России продолжают вывозить людей из садоводства «Ясная Поляна».

По информации регионального МЧС гидрологическая обстановка стабилизируется, но продолжает оставаться на особом контроле.

По данным ведомства, уровни воды в реках региона постепенно снижаются, но метеорологический прогноз остается неблагоприятным.

Гидрологическая обстановка в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Зиминском, Иркутском, Черемховском районах, в городе Тулуне и Ангарском городском округе остается на особом контроле.