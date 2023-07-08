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НовостиПроисшествия8 июля 2023 4:20

В Ангарске мужчина из-за конфликта зарезал двух женщин

Все случилось 30 июня
Елена СИНИЦА
В Ангарске мужчина из-за конфликта зарезал двух женщин

В Ангарске мужчина из-за конфликта зарезал двух женщин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли двойное убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Сообщение о произошедшем поступило в полицию 30 июня. К месту происшествия выехала следственная группа. В квартире и подъезде одного из домов 94 квартала тела 28 и 51-летних женщин, - говорят в МВД.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 58-летний мужчина, который нанес женщинам удары ножом. Теперь заведено уголовное дело, а подозреваемый заключен под стражу. Ему уже предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.