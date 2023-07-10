Нетрезвый мотоциклист без прав спровоцировал погоню в Усть-Куте

Мотоциклист спровоцировал погоню в Усть-Куте. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В выходные нетрезвый мотоциклист спровоцировал погоню в Усть-Куте. Дорожные полицейские потребовали остановиться гонщика, но вместо того, чтобы притормозить, мужчина «дал газу». Он пытался скрыться от правоохранителей, поэтому начал грубо нарушать правила дорожного движения. Даже выехал на обочину. Но в ходе погони инспекторы задержали нарушителя. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- В Усть-Куте госавтоинспекторы составили четыре административных материала на мотоциклиста, пытавшегося скрыться и спровоцировавшего погоню, - отмечают сотрудники ведомства. - Также процедура освидетельствования показала, что мотоциклист находился за рулем в состоянии опьянения.

Кроме этого, мотоцикл не зарегистрирован, а у мужчины не было водительских прав. Сейчас транспорт гонщика находится на специализированной стоянке.