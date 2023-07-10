Более 80 достижений попали в Книгу рекордов Иркутской области - 2022. Фото:«Иркутская область. Книга рекордов».

В свет вышла ежегодная Книга рекордов Иркутской области. Ее можно изучить на официальном сайте, а также приобрести в магазинах областного центра. В 18-ый по счету выпуск авторы включили 80 достижений региона.

- В новом выпуске вы прочтете о первой в регионе операции по пересадке сердца и первой роботизированной операции, выполненной ребенку, узнаете, почему Иркутск считается сибирским центром астрофизики и первой столицей Русской Америки, - рассказывают организаторы проекта «Иркутская область. Книга рекордов».

Напомним, Книгу рекордов в Приангарье выпускают с 2004 года. Зачастую на ее страницах рассказывают о людях, прославивших регион в России и мире, необычных событиях, уникальных местах, памятных датах и удивительных человеческих историях.