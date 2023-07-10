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НовостиЗдоровье10 июля 2023 4:08

67 новых случаев COVID-19 зарегистрировали с 3 по 9 июля в Иркутской области

Это на 6,4% выше, чем на предыдущей неделе
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
67 новых случаев COVID-19 зарегистрировали с 3 по 9 июля в Иркутской области

67 новых случаев COVID-19 зарегистрировали с 3 по 9 июля в Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управление Роспотребнадзора подготовило еженедельный отчет о заболеваемости COVID-19 на территории Иркутской области. Так, с 3 по 9 июля заболели еще 67 человек. Этот показатель на 6,4% превышает предыдущий.

Всего с начала пандемии подтверждено 373 983 случая коронавирусной инфекции среди жителей региона, - отмечают специалисты. - Выздоровело 369 761 человек.

Сибиряков настоятельно просят не забывать о профилактике и вакцинации. При ухудшении самочувствия необходимо оперативно обратиться к врачу.