Пытаясь продать платье, студентка из Иркутской области стала жертвой мошенников Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Попытка продать платье через Интернет обернулось для 19-летней студентки из Тулуна потерей денег и горьким опытом. Учащаяся Иркутского госуниверситета на одном из рекламный сайтов опубликовала объявление о продаже наряда, после чего ей позвонила якобы потенциальная покупательница. Как выяснилось позже, незнакомка оказалась обманщицей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Аферистка уточнила, какие банковские карты имеются у потерпевшей, а после попросила продиктовать коды-подтверждения, которые поступали в смс-сообщении, - рассказали в ведомстве. - При этом звонившая пояснила, что данные действия необходимы для перевода денежных средств с ее карты для покупки товара. Ничего не подозревающая девушка продиктовала все, что требовала мошенница.

В итоге вскоре жертве мошенничества на телефон пришло оповещение об оформленном на ее имя кредите почти на 30 тысяч рублей.