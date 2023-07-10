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НовостиПроисшествия10 июля 2023 4:19

Пытаясь продать платье, студентка из Иркутской области стала жертвой мошенников

На девушку повесили кредит почти на 30 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пытаясь продать платье, студентка из Иркутской области стала жертвой мошенников

Пытаясь продать платье, студентка из Иркутской области стала жертвой мошенников

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Попытка продать платье через Интернет обернулось для 19-летней студентки из Тулуна потерей денег и горьким опытом. Учащаяся Иркутского госуниверситета на одном из рекламный сайтов опубликовала объявление о продаже наряда, после чего ей позвонила якобы потенциальная покупательница. Как выяснилось позже, незнакомка оказалась обманщицей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Аферистка уточнила, какие банковские карты имеются у потерпевшей, а после попросила продиктовать коды-подтверждения, которые поступали в смс-сообщении, - рассказали в ведомстве. - При этом звонившая пояснила, что данные действия необходимы для перевода денежных средств с ее карты для покупки товара. Ничего не подозревающая девушка продиктовала все, что требовала мошенница.

В итоге вскоре жертве мошенничества на телефон пришло оповещение об оформленном на ее имя кредите почти на 30 тысяч рублей.