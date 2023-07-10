За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Усть-Удинском районе 9 июля обнаружено и ликвидировано два лесных пожара на старой гари на общей площади 0,11 гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-К утру 10 июля в регионе в локализованном состоянии перешел лесной пожар на площади 0,30 гектара в Усть-Илимском районе, - рассказывают в правительстве.

Кроме него, действовали пожары в Братском районе – на площади 0,30 гектара, в Чунском районе – на площади 0,10 гектара.

По предварительным данным, причиной данных возгораний стали грозы.

Ранее сообщалось, что в северных, а также Казачинско-Ленском районах региона ожидаются сильные дожди, ливни 11 июля.