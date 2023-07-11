Движение по размытой дороге к «Теплым озерам» закрыли Слюдянском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Грунтовую дорогу, идущую вдоль реки Снежной размыло в Слюдянском районе. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Этот путь ведет к популярному месту отдыха под названием «Теплые озера».

- Спасатели убедительно просят отложить поездку в данное место, а также отказаться от выходов на туристические маршруты в связи с полноводностью рек, угрозой схода селей в горной местности и прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями, - обращаются к сибирякам в ведомстве.

На месте размытия дороги работают члены оперативной группы регионального Главка МЧС. Также на участке выставлен пост ГИБДД, движение перекрыто. Специалисты проведут оценку безопасности проезда. Только после этого будет принято решение о дальнейшем использовании тропы.