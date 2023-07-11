Дорогу к Теплым озерам закрыли в Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Жителей Бурятии и Иркутской области, желающих отдохнуть на Теплых озерах предупреждают - дорога к «Экопарку Южный Байкал» закрыта. Утром 11 июля на участке выставили пост ГИБДД, на месте работают сотрудники МЧС и других экстренных служб. Это связано с тем, что река Снежная, вдоль которой пролегает маршрут, размыла берега.

Сотрудники полиции призывают граждан отложить поездку по данной автомобильной дороге пока движение полностью не восстановится, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Приангарья.

Специалисты устраняют последствия паводка.