В Иркутской области к 11 июля остаются подтопленными 77 придомовых территорий Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На утро 11 июля 77 придомовых территорий в селе Иркутского района и пяти садоводствах под Ангарском остаются подтопленными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

-Специалисты продолжают контролировать гидрологическую обстановку территории южных, центральных и западных районов региона, - добавили в МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, сильные дожди и ливни 11 июля ожидаются в северных и Казачинско-Ленском районах. В целом по области местами могут быть грозы.

В южном Прибайкалье создались условия для схода селей.