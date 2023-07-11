Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину осудят за акт терроризма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Иркутской области направила в 1-й окружной военный суд материалы дела о преступлениях против общественной безопасности против 26-летнего жителя Усть-Илимска. Его обвиняют в терроризме, незаконных изготовлении и перевозке оружия.

- По версии следствия, днем 26.09.2022 злоумышленник в целях дестабилизации деятельности военкомата совместно с иными лицами, не посвященными в его преступные намерения, пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата, принеся с собой в рюкзаке заранее изготовленный обрез одноствольного ружья, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приангарья. - В какой-то момент подошел к выступавшему и произвел в него три прицельных выстрела из обреза, причинив тяжкий вред здоровью. Затем обвиняемый разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание был задержан сотрудниками Росгвардии, по ходатайству СК помещен судом под стражу.

Также его обвиняют в нанесенном федеральному учреждению ущербе на сумму более 1 миллиона рублей.

Напомним, за жизнь военкома Усть-Илимска Александра Владимировича Елисеева в течение 1,5 месяцев боролись больше десятка специалистов. Его состояние оценивалось как тяжелое из-за многочисленных ранений. Было решено поместить пострадавшего на ИВЛ. Вскоре после ЧП из столицы Иркутской области вылетела комплексная бригада, в составе которой работали травматолог, сосудистый хирург, торакальный хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезистка. Как только Елисеев стал транспортабелен, его доставили в Иркутск бортом санавиации. Выписали пациента лишь в ноябре.