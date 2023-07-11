В Иркутске ищут без вести пропавшую Татьяну Рудову Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Татьяну Рудову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. -Пропавшая проходила стажировку в продуктовом магазине в микрорайоне Юбилейный. По окончании рабочего дня женщина покинула магазин и перестала выходить на связь, - говорят в полиции.

Известно, что женщина была в спортивной куртке черного цвета, полосатой черно-белой футболке, черных штанах и серебристых кедах.

На вид ей 45-50 лет, рост - 160-165 см, волосы темно-русые, длинная стрижка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться в полицию.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться по телефонам: 8(924)-608-88-92 тел: 8(3952)-42-0451 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).