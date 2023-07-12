Временную объездную дорогу к Теплым озерам обустраивают в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Размытую грунтовую дорогу к Теплым озерам ремонтируют с помощью тяжелой инженерной техники. При этом идет обустройство временного объездного пути.

- Сотрудники МЧС России и полиции обеспечивают безопасность проведения аварийно-восстановительных работ, - сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС.

Также в ведомстве отметили, что после окончания ремонта дороги будет решаться вопрос берегоукрепления реки.

Напомним, после продолжительных и обильных дождей подъем уровня реки Снежная привел к повреждениям дорожного полотна. 11 июля был введен режим ЧС. Туристов попросили перенести посещение экопарка на несколько дней, до восстановления дороги и соответствующего объявления.