Временную объездную дорогу к Теплым озерам обустраивают в Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Размытую грунтовую дорогу к Теплым озерам ремонтируют с помощью тяжелой инженерной техники. При этом идет обустройство временного объездного пути.
- Сотрудники МЧС России и полиции обеспечивают безопасность проведения аварийно-восстановительных работ, - сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС.
Также в ведомстве отметили, что после окончания ремонта дороги будет решаться вопрос берегоукрепления реки.
Напомним, после продолжительных и обильных дождей подъем уровня реки Снежная привел к повреждениям дорожного полотна. 11 июля был введен режим ЧС. Туристов попросили перенести посещение экопарка на несколько дней, до восстановления дороги и соответствующего объявления.