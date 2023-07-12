В Иркутской области осудят экс-чиновника за получение взятки в 200 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о получении взятки экс-чиновником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-По данным следствия, в январе 2019 года обвиняемый был председателем комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования, - говорят в прокуратуре.

Тогда он получил 200 тысяч рублей от директора организации-поставщика. Деньги передавали через посредника. Они предназначались для того, чтобы организации избежала ответственности за несвоевременное выполнение обязательств по контракту.

Контракт предполагал поставку металлоконструкций и материалов для ограждения территории образовательных учреждений Иркутского района стоимостью более 10 млн рублей. Сейчас взяткополучатель под домашним арестом.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.