Новую меру поддержки для служащих по контракту ввели в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Иркутской области, оформляющих документы через пункт отбора на военную службу по контракту, ждет новая мера поддержки. Военным будут предоставлять бесплатное питание в областном сборном пункте, где те находятся. Ответственной за приготовление пищи станет организация, с которой Центр комплексного обеспечения губернатора и правительства Приангарья заключил контракт.

- Питание будет осуществляться по нормам продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 946, - отмечают региональные власти.

Соответствующий указ уже подписан главой Иркутской области Игорем Кобзевым.