В ночь на 13 июля в Усть-Куте произошел разлив нефтепродуктов в реку Лену. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

В ночь на 13 июля в Усть-Куте на реке Лена произошел разлив нефтепродуктов. Течь дал танкер, вставший под погрузку дизельным топливом. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

- На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру доставили дополнительное судно, так перекачают топливо на него. Работа уже началась. Последствия планируется ликвидировать до вечера- написал Кобзев.

Сейчас Осетровская транспортная прокуратура проводит проверку по факту утечки нефтепродуктов с танкера. К месту происшествия также направили специалистов межрегионального управления Росприроднадзора региона. Они проведут забор проб воды, чтобы определить, насколько сильно утечка топлива повлияла на акваторию Лены.