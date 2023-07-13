Заведено уголовное дело о хищении 26 млн рублей при строительстве моста в Байкальске. Фото: прокуратура региона

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере более 26 млн рублей при ремонте моста в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-В 2021 году местная администрация заключила контракт со строительной фирмой. Они должны были выполнить ремонт моста через реку Харлахта, расположенного в Байкальске Иркутской области. Стоимость контракта составила более 150 млн рублей. Согласно документации заказчик принял и оплатил выполненные организацией работы, - говорят в прокуратуре.

Однако работы были выполнены не полностью, ущерб составил 26 млн рублей.

Теперь заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.