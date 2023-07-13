Мобильный комплекс фиксации неправильной парковки стал работать еще на 11 улицах Иркутска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мобильный комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта начал работать ещё на 11 улицах Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-К этим улицам относятся Ленина, Карла Маркса, Володарского, Дзержинского, Лермонтова, Некрасова, Красноармейская, Лапина, Фурье, Декабрьских Событий, объездная Ново-Ленино, - говорят в правительстве.

Комплекс представляет собой две камеры, монитор и процессор. Они находятся в легковом автомобиле, который передвигается по улицам.

Аппаратура фиксирует номерные знаки неправильно припаркованных автомобилей и режиме передает информацию в Центр автоматической фиксации правонарушений УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области для формирования протоколов.