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НовостиОбщество13 июля 2023 10:08

Мобильный комплекс фиксации неправильной парковки стал работать еще на 11 улицах Иркутска

К этим улицам относятся Ленина, Карла Маркса, Володарского
Елена СИНИЦА
Мобильный комплекс фиксации неправильной парковки стал работать еще на 11 улицах Иркутска

Мобильный комплекс фиксации неправильной парковки стал работать еще на 11 улицах Иркутска

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мобильный комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта начал работать ещё на 11 улицах Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-К этим улицам относятся Ленина, Карла Маркса, Володарского, Дзержинского, Лермонтова, Некрасова, Красноармейская, Лапина, Фурье, Декабрьских Событий, объездная Ново-Ленино, - говорят в правительстве.

Комплекс представляет собой две камеры, монитор и процессор. Они находятся в легковом автомобиле, который передвигается по улицам.

Аппаратура фиксирует номерные знаки неправильно припаркованных автомобилей и режиме передает информацию в Центр автоматической фиксации правонарушений УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области для формирования протоколов.