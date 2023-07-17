Жители 12 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за грозы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ливни, порывистый ветер, а местами и град - так вечером 16 июля разгулялась погода в Приангарье. В северных и западных районах региона выпали осадки интенсивностью до 39 мм - максимальное значение было зарегистрировано в городе Нижнеудинске. Ночью дожди пришли сразу в западные, южные, центральные, и северные территории.

- 16 июля в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло аварийное отключение электроснабжения в 12-ти населенных пунктах трех районов области: в Братском – в девяти населенных пунктах, в Нижнеудинском – в двух, в Куйтунском – в одном, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Под отключение попали 2496 жилых домов, 18 социально-значимых объектов. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна поступала информация о локальных отключениях электроснабжения в жилом секторе.

Тем временем специалисты устанавливают поврежденные участки линий электропередач. На дорогах проходит уборка от веток и сломанных деревьев.

Напомним, в понедельник, 17 июля, по Приангарью местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. При этом воздух прогреется в среднем до +21...+26 градусов, при облачной погоде, в северо-восточных районах будет жарко: +29...+34 градусов. В Иркутске выпадет кратковременный дождь, температура поднимется до +24.