Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 3:24

С 4 июля в Иркутской области введена обязательная регистрация собак

Эта мера должна помочь хозяевам потерявшихся питомцев
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
С 4 июля в Иркутской области введена обязательная регистрация собак

С 4 июля в Иркутской области введена обязательная регистрация собак

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 июля текущего года в Приангарье введена обязательная регистрация собак. Такая мера должна помочь хозяевам потерявшихся питомцев. Также благодаря этому удастся наказывать тех, кто отпустил животное на самовыгул или вовсе оставил на улице. О принятых нововведениях ранее сообщали в пресс-службе правительства региона.

Уточнялось, что новые требования коснутся всех домашних питомцев, которые достигли трёхмесячного возраста. При этом, порода собаки на постановку на учёт влиять не будет.

В региональном кабмине добавили, что хозяева животных смогут зарегистрировать их в государственных ветеринарных станциях.

Узнать об условиях и требованиях более подробно можно ЗДЕСЬ.