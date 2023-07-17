С 4 июля в Иркутской области введена обязательная регистрация собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 июля текущего года в Приангарье введена обязательная регистрация собак. Такая мера должна помочь хозяевам потерявшихся питомцев. Также благодаря этому удастся наказывать тех, кто отпустил животное на самовыгул или вовсе оставил на улице. О принятых нововведениях ранее сообщали в пресс-службе правительства региона.

Уточнялось, что новые требования коснутся всех домашних питомцев, которые достигли трёхмесячного возраста. При этом, порода собаки на постановку на учёт влиять не будет.

В региональном кабмине добавили, что хозяева животных смогут зарегистрировать их в государственных ветеринарных станциях.

Узнать об условиях и требованиях более подробно можно ЗДЕСЬ.