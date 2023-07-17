Подвал дома-музея Волконских отремонтируют в Иркутске. Фото: Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов

Согласно информации, опубликованной на сайте Госзакупок, в Иркутске запланирован ремонт Дома-музей Волконских. На площадке размещена заявка на разработку проектной документации. Стоимость контракта оценивается в 19,76 миллионов рублей. Предполагается, что подрядчик создаст проект реконструкции подвала, через который посетители смогут попасть в музей.

Также окнам и цоколю необходимо придать вид, который идентичен фотографиям, датированным концом XIX - началом XX века. Ремонту подлежат дверные проёмы, деревянные лестницы и другие части интерьера.

СПРАВКА КП

Иркутский историко-мемориальный музей декабристов представляет собой две мемориальные усадьбы на соседних улицах в историческом центре города. Дом и усадьба С.Г. Волконского – уникальное явление в культуре Иркутска. Традиции и быт княжеской семьи Волконских представлены частично воссозданными историческими интерьерами дома, в которых находятся уникальные мемориальные вещи декабристов.