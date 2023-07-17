В Иркутской области количество выданных ипотечных кредитов возросло в 6 раз Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жителям Иркутской области выдано 3 069 ипотечных жилищных кредитов, по состоянию на 1 июня 2023 года. Этот показатель в 5,8 раза больше, чем к такой же дате прошлого года. Об этом рассказали в министерстве строительства региона.

- Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам, по сравнению с прошлым годом увеличился в 6,3 раза и превысил 10,1 млрд рублей, - говорят в правительства.

В министерстве также отметили, что в регионе растет ввод жилья. План уже выполнен на 61%, введено в эксплуатацию 761, 5 тысячи "квадратов".

Из них введено 206,4 тысячи квадратных метров многоквартирных жилых домов.