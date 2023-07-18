В Иркутске завершены поиски женщины со шрамом на руке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне, 17 июля, в соцсетях регионального Главка МВД появилась информация о поисках без вести пропавшей женщины. В Иркутске исчезла жительница села Хогот. Ее сестра рассказала полицейским, что та вышла из кафе по улице Дзержинского и направилась в неизвестном направлении. Сибирячка особенно беспокоилась за то, что родственница могла плохо ориентироваться в пространстве из-за особенностей здоровья.

Полицейские и волонтеры распространили в сети ориентировки разыскиваемой: на вид: 60 лет, среднего телосложения, рост 150-160 сантиметров. Внешность азиатского типа. Шрам на руке.

К счастью, утром 18 июля КП-Иркутск поступила информация о том, что пропавшая женщина найдена живой. Это подтверждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.