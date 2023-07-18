Повредившую памятник археологии фирму оштрафовали на 100 000 руб в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За повреждение памятника археологии «Хортей-2» в Качугском районе была наказана компания, проводившая буровзрывные работы с нарушениями. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выиграла суд и обязала фирму выплатить штраф в 100 000 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Ответчик не согласовал действия с надзорным ведомством и не обеспечил сохранность объекта. Во время изготовления четырех скважин был причинён вред части памятника археологического наследия. При этом «Петроглифы Тальма» не пострадали.

Полиция завела уголовное дело из-за случившегося.