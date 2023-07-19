В Иркутске продолжается благоустройство «Иерусалимской горы» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске установили два монумента в знак памяти о захороненных здесь католиках и лютеранах. Однако на этом благоустройство не заканчивается. До конца текущего года на центральной аллее установят монумент в память о мусульманах и шесть информационных стендов с историческими справками о религиозных конфессиях. Объект, посвященный православным и иудеям, был установлен в 2020 году.

– Наша задача – восстановить историю, сохранить память о земляках, которые в разные годы внесли достойный вклад не только в развитие Иркутска, но и всей страны, передать ее потомкам, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, иркутские синоптики пообещали, что нестабильность с погодой сохранится до конца июля. Предварительный прогноз на август 2023 уже известен. Последний месяц лета не должен разочаровать. Среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Так, в начале августа днем воздух будет прогреваться до +22…+28. В середине и в конце августа станет прохладнее, около +17…+20 градусов.