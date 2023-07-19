Сибиряк ответил на звонок с незнакомого номера и за три дня потерял 3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Приангарья делятся печальной статистикой: всего за два дня телефонные и интернет-мошенники нажились на 23-х жителях региона. Три жертвы отдали больше миллиона рублей. Одной из них стал 58-летний братчанин, который ответил на звонок с незнакомого номера, о чем позже сильно пожалел.

- Звонивший представился работником крупной кредитно-финансовой организации, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Мужчина рассказал потерпевшему о том, что неизвестные пытаются похитить со счетов сибиряка имеющиеся у него сбережения. Затем его соединили с якобы сотрудником правоохранительных органов, который проинструктировал собеседника о необходимости перевода денежных средств на «безопасный» резервный счет.

Полностью доверившись незнакомцам, мужчина перевел по указанным реквизитам почти 1,5 миллиона рублей. Но на этом аферисты не успокоились. Они связались с жителем Братска на следующий день и потребовали перевести еще около 1 миллиона рублей. Денег у жертвы не было, поэтому он оформил кредит в банке, после чего отдал заемные средства жуликам. На третий день по такой же схеме лжебанкиры выудили еще около 500 тысяч. В результате мужчина потерял почти 3 миллиона.