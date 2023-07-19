Число зарегистрированных преступлений сократилось в Иркутской области Фото: Виктория МИНАЕВА

В ГУ МВД России по Иркутской области подвели итоги работы за полгода. Так, общее число зарегистрированных преступлений в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6%. На 35% уменьшилось число грабежей, квартирных краж - на 34%, хищений автомобилей – на 29%.

- Сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли 470 килограммов наркотиков, из которых 370 килограммов – синтетического происхождения, - отмечают в ведомстве. - Пресечена деятельность 22 организованных преступных групп, привлечены к ответственности 87 их активных членов и лидеров.

Однако вместе с этим стремительно растет число преступлений с использованием высоких технологий, интернета и средств связи. Каждое четвертое на сегодня - это дистанционное мошенничество.

Кроме того, неспокойная обстановка сохраняется на дорогах Приангарья. За шесть месяцев в ДТП погибли 120 человек.

Напомним, жителей Иркутска предупредили о дорожных ограничениях. На этот раз движение транспорта будет ограничено по плотине ГЭС. С 23:00 21 июля до 05:30 22 июля из-за проведения работ по переносу контактной сети троллейбусов и установкой ограждения зоны буровых работ проезд для транспорта будет закрыт.