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НовостиОбщество19 июля 2023 3:43

Депутат ГД от партии «Новые люди» Арапов сообщил о загрязнении реки Лена на 839 млн

Столкновение двух танкеров произошло 12 июня
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, из-за столкновения двух танкеров на реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района окружающей среде нанесен ущерб на сумму 839 миллионов рублей. В воду попало 82 тонны бензина. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры России на запрос депутата Георгия Арапова от партии «Новые люди», представляющего в Госдуме Иркутскую область.

Напомним, инцидент на севере региона произошел 12 июня. Столкнулись ТР-901, который стоял на ремонте в порту, и ТР-900 «Ерофей Хабаров», который перевозил 832 тонны бензина.

- В результате удара получила повреждение грузовая кормовая емкость теплохода «Ерофей Хабаров», из которой образовалась течь бензина объемом около 82 тонн в реку Лену, а также допущены деформация и пробоина правого борта баржи МН-2537, - говорится в документе Генпрокуратуры.