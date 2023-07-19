Депутат ГД от партии «Новые люди» Арапов сообщил о загрязнении реки Лена на 839 млн

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, из-за столкновения двух танкеров на реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района окружающей среде нанесен ущерб на сумму 839 миллионов рублей. В воду попало 82 тонны бензина. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры России на запрос депутата Георгия Арапова от партии «Новые люди», представляющего в Госдуме Иркутскую область.

Напомним, инцидент на севере региона произошел 12 июня. Столкнулись ТР-901, который стоял на ремонте в порту, и ТР-900 «Ерофей Хабаров», который перевозил 832 тонны бензина.

- В результате удара получила повреждение грузовая кормовая емкость теплохода «Ерофей Хабаров», из которой образовалась течь бензина объемом около 82 тонн в реку Лену, а также допущены деформация и пробоина правого борта баржи МН-2537, - говорится в документе Генпрокуратуры.