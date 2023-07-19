В Иркутске ребенок через суд получил льготные расходники для инсулиновой помпы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Иркутска обратилась в прокуратуру после того, как не получила льготные медицинские материалы, жизненно необходимые ее трехлетнему сыну. Правоохранители провели проверку и выяснили, что мальчик страдает сахарным диабетом 1 типа. Для постоянного поддержания уровня глюкозы в крови ему установили инсулиновую помпу, но дорогостоящие расходники для нее семья была вынуждена закупать за свой счет.

- Прокуратура района обратилась в суд в защиту прав ребенка-инвалида, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Кировский районный суд Иркутска удовлетворил требования прокурора в полном объеме. На министерство здравоохранения Иркутской области возложена обязанность обеспечить несовершеннолетнего медицинскими изделиями.

В настоящее время семья мальчика получила все необходимые медицинские изделия в полном объеме.