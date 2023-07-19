В Заксобрании обсуждаются новые меры поддержки сельских работников культуры

Предложенные изменения касаются льгот на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Комитет по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания под председательством Ирины Синцовой прелагает расширить перечень получателей социальной поддержки среди сельских работников культуры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение областного парламента.

Предложенные изменения касаются льгот на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. По словам Натальи Дикусаровой, автора поправок, в сельских учреждениях культуры появляется новое современное оборудование, которое требует обслуживания - и такие специальности не были учтены в законе. Например, речь идет о звукорежиссерах. Так же в перечень предлагается добавить библиотекарей-каталогизаторов, библиотекарей-комплектаторов и специалистов по экспозиционно-выставочной работе.

Проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях» будет рассмотрен на ближайших сессиях Законодательного собрания сразу в двух чтениях.