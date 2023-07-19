Россиянам рассказали, когда работодатель может вызвать из отпуска досрочно Фото: Иван МАКЕЕВ

Работодатель имеет право досрочно отозвать сотрудника из ежегодного отпуска только с письменного согласия последнего, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. При этом руководство организации должно убедиться, что подчиненный не относится к льготным категориям.

- Перед тем как вызвать сотрудника из отпуска, надо убедиться, что он не относится к льготным категориям. Более того, это возможно только с письменного согласия сотрудника, - сказал эксперт.

Отметим, что отказ досрочно выйти из отпуска не нарушает трудовой дисциплины и наказать за это сотрудника работодатель не имеет права.