В Байкальске запустят аудиоспектакль «Путь воды» 12 августа

Байкальск стал третьим городом России, где будет реализован социокультурный проект «Путь воды». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Байкальск стал третьим городом России, где будет реализован социокультурный проект «Путь воды». Данное мероприятие включает в себя аудиоспектакль-променад. Гостям раздают наушники с помощью, которых они погружаются в историю города. Кстати, актеров нет. Со слушателями говорят реальные жители города. Сцена спектакля – весь Байкальск. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- В десяти локациях в городе местные мастера создают специальные арт-объекты, на которых будут расположены QR-коды глав спектакля, - говорят власти области. - Достаточно отсканировать их мобильным телефоном – и можно слушать спектакль на привычной стриминговой платформе.

Чтобы озвучить спектакль, команда проекта записала несколько десятков интервью с жителями курортного городка. Продолжительность более двух тысяч часов. Конечно, сейчас идет монтаж и обработка звука, сведение. Премьера аудиоспектакля «Путь воды. Байкальск» намечена на 12 августа.