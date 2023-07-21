Банда из пятерых мужчин предстанет перед судом в Иркутске за похищения людей

Всего от их преступных действий пострадало 17 граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С октября 2021 года по апрель 2022 года в Иркутске орудовала банда их пятерых мужчин. Создал ее местный житель. Он объединил в группировку своих друзей. В течение полугода группа похитила 13 людей в Иркутской области. Они применяли к потерпевшим насилие и действия, унижающие их честь и достоинство, одному из них причинили тяжкий вред здоровью. Всего от их преступных действий пострадало 17 граждан. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

- Преступные действия банды были пресечены сотрудниками полиции, уголовное дело расследовано следователями СК, - говорят в ведомстве. - Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительные заключения . Мужчины обвиняются в совершении преступлений по фактам похищения человек, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, боеприпасов, бандитизм.

В отношении двоих обвиняемых уголовные дела выделены в отдельное производство.