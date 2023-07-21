По переулку Пионерскому в Иркутске ограничат движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска предупредили о дорожных ограничениях На этот раз они коснутся Пионерского переулка. Об этом сообщает Байкал24.

-23 июля из-за ремонта автодороги в Пионерском переулке будет ограничено движение транспорта, - передает издание со ссылкой на пресс-службу иркутской мэрии.

С 8:00 до 14:00 не получится проехать по участку от улицы Литвинова до Богдана Хмельницкого, с 14:00 до 18:00 – от Богдана Хмельницкого до Киевской.