Два лесных пожара действуют в Иркутской области

23 июля в Иркутской области действуют два лесных пожара. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 июля в Иркутской области действуют два лесных пожара. Их общая площадь составляет 15 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- В действующем состоянии остаются возгорания в Усть-Илимском и Тайшетском районах на общей площади 15 га, из которых 14 – непокрытые лесом. Накануне в Нижнеилимском районе обнаружили и ликвидировали лесной пожар на площади 0,5 га. Также потушено ранее зарегистрированное возгорание в Усть-Кутском районе на площади 11 га. В локализованном состоянии перешли и на утро 23 июля потушены пожары в Усть-Кутском и Нижнеудинском районах на общей площади 1,2 га, - рассказали в ведомстве.

22 июля в тушении пожаров были задействованы 112 человек. Из них 32 – работники парашютно-десантной пожарной службы. Также привлекалось 25 единиц наземной техники. Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 12 легкомоторных самолетов и семь самолетов Ан-2. В тушении пожаров были задействованы вертолеты МИ-8.