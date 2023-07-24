20 педагогов получат премии «Лучший учитель» от губернатора Иркутской области

Каждый педагог получит 100 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Премию «Лучший учитель» от губернатора Иркутской области получат 20 педагогов из 11 районов Приангарья. Недавно власти региона подписали распоряжение о премировании. Стоит отметить, что победителей отбирала строгая экспертная комиссия. Теперь каждый педагог получит 100 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

– В Год педагога и наставника особенно важно уделять внимание работникам образовательной сферы, тем, кто в прямом смысле формирует будущее нашей страны, обучая подрастающие поколения. Ведь учителя не только открывают детям удивительный мир науки и знаний, но и закладывают фундамент личности, а это огромная ответственность, требующая серьезной самоотдачи, – отметил глава региона Игорь Кобзев.

Кстати, каждый победитель должен был иметь среднее профессиональное или высшее образование, стаж педагогической работы в школе не менее трех лет. Кроме этого, у учителей имеются собственные педагогические разработки.