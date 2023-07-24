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НовостиОбщество24 июля 2023 1:54

20 педагогов получат премии «Лучший учитель» от губернатора Иркутской области

Победителями стали учителя из 11 районов Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Каждый педагог получит 100 тысяч рублей.

Каждый педагог получит 100 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Премию «Лучший учитель» от губернатора Иркутской области получат 20 педагогов из 11 районов Приангарья. Недавно власти региона подписали распоряжение о премировании. Стоит отметить, что победителей отбирала строгая экспертная комиссия. Теперь каждый педагог получит 100 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

– В Год педагога и наставника особенно важно уделять внимание работникам образовательной сферы, тем, кто в прямом смысле формирует будущее нашей страны, обучая подрастающие поколения. Ведь учителя не только открывают детям удивительный мир науки и знаний, но и закладывают фундамент личности, а это огромная ответственность, требующая серьезной самоотдачи, – отметил глава региона Игорь Кобзев.

Кстати, каждый победитель должен был иметь среднее профессиональное или высшее образование, стаж педагогической работы в школе не менее трех лет. Кроме этого, у учителей имеются собственные педагогические разработки.