В Нижнеудинске четвероклассник попал в больницу с ожогами из-за удара молнии Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 июля в городе Нижнеудинске Иркутской области мальчик получил ожоги из-за удара молнии, попавшего в баню. В этот момент четвероклассник находился внутри. Услышав громкий хлопок, его старший брат вошел внутрь и обнаружил травмированного ребенка. Его экстренно доставили в больницу.

- По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Версия с молнией проверяется. К установлению обстоятельств случившегося подключилась прокуратура.