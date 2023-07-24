В Нижнеудинске четвероклассник попал в больницу с ожогами из-за удара молнии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
23 июля в городе Нижнеудинске Иркутской области мальчик получил ожоги из-за удара молнии, попавшего в баню. В этот момент четвероклассник находился внутри. Услышав громкий хлопок, его старший брат вошел внутрь и обнаружил травмированного ребенка. Его экстренно доставили в больницу.
- По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Версия с молнией проверяется. К установлению обстоятельств случившегося подключилась прокуратура.