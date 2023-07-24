23 пары посетили Дворец бракосочетаний Иркутска в красивую дату 23.07.23 Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с многочисленными обращениями влюбленных руководство службы ЗАГС Иркутской области и коллектив центрального отдела по Иркутску приняло решение сделать минувшее воскресенье рабочим днем. В эту красивую дату 23.07.23 узами брака себя связали 22 пары.

- Кроме того, еще одна пара пришла отметить серебряный юбилей совместной жизни. В качестве приятного дополнения ко всем торжествам – прекрасная летняя погода и соответствующее настроение! - отмечают в региональном ЗАГСе.

Напомним, жительница Братска взяла фамилию в честь родного города и стала Ольгой Братской. Женщина призналась, что в детстве ее фамилию часто коверкали одноклассники, что и стало отправной точкой для серьезного решения.