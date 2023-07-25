Мужчина с татуировкой скорпиона пропал без вести больше 10 дней назад Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска просит помощи горожан - ведутся поиски человека. Ранее к правоохранителям обратились родственники 36-летнего Михаила Корешкова. Они рассказали, что в последний раз видели мужчину 14 июля. Он ушел из дома, расположенного по улице Владимирского, 129 и с тех пор больше не выходил на связь. Обратно по адресу Михаил также не вернулся.

- На вид пропавшему 35-40 лет. Волосы с сединой, имеются любые залысины, глаза карие, - описывают приметы без вести пропавшего иркутянина в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На плече левой руки татуировка в виде скорпиона.

Также известно, что в день исчезновения сибиряк был одет в белую футболку, черные брюки и кроссовки.

ВАЖНО

Оперативники просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Михаила Корешкова позвонить по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).